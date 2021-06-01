Погода в Украине 2 июня не улучшится — страну продолжит заливать дождями, а температура воздуха все еще не будет летней.

Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА, холодный прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Солнечная погода 2 июня прогнозируется только в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории страны прогнозируется дождь. Ветер северо-западный 7-12 м / с.

Холоднее всего будет на западной Украине. Там температура воздуха ночью опустится до 6 8 градусов, днем максимально 11 14 градусов.

В восточных областях Украины температура поднимется до 19 21 градусов днем, ночью 9 11. В центральных и северных областях будет немного холоднее — 12 18 градусов днем, ночью — до 8 градусов тепла.

На юге и в Крыму 17 19 градусов днем, ночью температура воздуха опустится до 7 11. В Киеве во вторник похолодает до 12 14 градусов, ночью 6 8 градусов тепла.

Как уже сообщала НАРОДНАЯ ПРАВДА, по прогнозам в синоптика Владимира Деркача начало июня будет с комфортной температурой и будет даже жарко.

А по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня , несмотря на жару, ожидаются и такие дни, когда украинцы смогут отдохнуть от удушья.