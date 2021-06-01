Народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды на лето 2021 в Украине. По его словам, начало летнего сезона будет достаточно теплым, а потом ожидается небольшое похолодание.

По словам Деркача, в Украину придут дожди примерно после 10 июня. Именно в этот период снизится и температура воздуха. В середине июня в Украину придут шквалы, град и дожди. Однако, осадков станет меньше уже к концу первого летнего месяца, в это время станет теплеть.

Июль 2021 будет теплым, а в некоторые дни даже жарким, прогнозирует Деркач. Осадков будет немного, дожди пройдут в течение буквально нескольких дней второго летнего месяца.

Но погода в августе 2021 обещает быть жаркой. В середине месяца ожидаются небольшие дожди, однако они не повлияют на высокую температуру воздуха. Только в последних числах августа жара начнет немного отступать.

А вот директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида прогнозирует, что погода в Украине летом 2021будет очень жаркой. По прогнозу синоптика, жаркое лето, как и бесснежные зимы — это следствие необратимых изменений климата. Кульбида советует украинцам привыкать и готовиться к душному лету.

Напомним, погода в Украине на протяжении всего рабочего неделю не порадует теплом: на всей территории страны ожидаются дожди и грозы, небольшое потепление придет только с четверга.