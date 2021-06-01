Израиль, который начал кампанию вакцинации 20 декабря 2020, добился впечатляющих успехов в борьбе с COVID-19. Уже через несколько месяцев в стране была привита половина населения, заболеваемость пошла на спад, стали закрываться отделения в больницах для таких пациентов. И вот, по состоянию на 1 июня, из-за стабильного и крайне низкого уровня заболеваемости были отменены все карантинные ограничения. Единственное ограничение, это обязательное ношение масок в помещениях.

Об этом сообщает радиостанция «Кан».

«Не будут продлевать все остававшиеся ограничения после истечения их срока действия 1 июня 2021 года. Необходимость в зеленом пропуске устранена, ограничения фиолетового стандарта отменены. Предписание об обязательном ношении масок в закрытых помещениях будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет решено иначе», — заявил в эфире представитель Минздрава Израиля.

Так же снимаются ограничения на посещение большими группами людей закрытых и открытых площадок, включая предприятия, аттракционы, банкетные залы, рабочие места, общественный транспорт и многое другое.

«Зеленый пропуск» — это документ о вакцинации, который ранее был необходим при посещении ряда общественных мероприятий и заведений, а «фиолетовый стандарт» регулировал работу общественных учреждений и заведений.