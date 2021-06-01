В Украине зафиксировано 2137 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

Как сообщает верифицированный Telegram-канал «Коронавирус_инфо», наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

За минувшие сутки были госпитализированы — 579 человек; летальных случаев — 163; выздоровели — 12085 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2204631 человек;

выздоровели — 2053167 человек;

летальных случаев — 50 699;

проведено ПЦР-тестов — 10207245.

Напомним, в центрах вакцинации от COVID-19, которые на выходных работали в Киеве, Одессе и Львове, за два дня сделали 4 849 прививок.

Иммунитет после перенесения COVID-19 может сохраняться почти в течение года. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные 15 тысяч пациентов из северного региона Италии.