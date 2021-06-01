Александр Лукашенко поднял вопрос авиасообщения с Крымом на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом Лукашенко рассказал в диалоге с журналистами, передает «Пул первого«.

«Я задал Путину этот вопрос: Украина закрыла для нас небо, но у нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди ездили и летали. Чтобы не обострять этот вопрос, мы через Украину (ездили в Крым — ред.), кто на автомобиле, кто поездом, кто самолетом. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал, прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым», — заявил он.

Лукашенко отметил, что вопрос полетов из Беларуси в Крым уже прорабатывается с Россией.

«Сегодня я хотел бы спросить у Зеленского, при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется Путина попросить, чтобы он отвез меня в Крым. Они (Украина — ред.) устроили эту «канитель», эту провокацию», — сказал Лукашенко.

Напомним, Украина запретила белорусским самолетам заходить в украинское воздушное пространство, поэтому авиакомпания «Белавиа» отменила все рейсы в украинские города.

Ранее, «постпред Крыма при российском президенте» Георгий Мурадов предложил властям Беларуси открыть прямое авиасообщение с оккупированным Крымом после начала авиаблокады страны Евросоюзом и Украиной.

Как мы уже рассказывали ранее, российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что благодаря временному водопроводу, который проложили военные в Крыму, удалось снять водную блокаду с аннексированного полуострова.