Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал Александра Лукашенко сложить полномочия президента Беларуси. Габриэлюс раскритиковал Лукашенко за большое количество политзаключенных в Беларуси.

Соответствующее заявление литовский министр написал на своей странице в Twitter.

Глава литовского МИД назвал Лукашенко белорусским диктатором.

«Белорусского диктатора Лукашенко не устраивает присутствие более 400 политзаключенных. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой для 10 миллионов граждан. Уходи — и пусть будет твой народ!»,- заявил Габриэлюс.

Напомним, за последние месяцы количество политических заключенных в Беларуси увеличилась почти вдвое. Среди новых политзаключенных, в частности, задержанный в Минске оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

Как мы уже рассказывали ранее, союзное государство между Россией и Беларусью станет угрозой для Украины, ведь усиленное партнерство Москвы и Минска будет оказывать давление на Киев.

А тем временем, главный редактор новостного портала Hrodna.life Алексея Шота задержан белорусскими правоохранителями в связи с расследованием административного дела за размещение сайтом материалов, власти Беларуси считает экстремистскими