Министерство здравоохранения Украины 31 мая зарегистрировало вакцину AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Новая поставка препарата в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается к концу недели.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вакцину AstraZeneca для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, Великобритания, ЕС, Индия и Канада.

Также сообщается, что в новой партии будет 705 600 доз. Они будут предназначены для проведения второй вакцинации тех, у кого уже прошел интервал 12 недель после первой прививки.

Как сообщалось ранее, Израиль из-за стабильного и крайне низкого уровня заболеваемости отменил все карантинные ограничения. Единственное ограничение, это обязательное ношение масок в помещениях.

Иммунитет после перенесения COVID-19 может сохраняться почти в течение года. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные 15 тысяч пациентов из северного региона Италии.