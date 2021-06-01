31 мая на Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов разных систем, а возле населенного пункта Шумы — из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов по позициям наших воинов.

Неподалеку Авдеевки противник применил в направлении позиций украинских военных автоматические станковые гранатометы, а у Майорска два раза — ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе поселка Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Зайцевое российские наемники осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника подавили средствами РЭБ.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

По состоянию на 7 часов утра, 1 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск больше нельзя использовать как переговорную площадку по Донбассу: «У нас не будет уже рейсов в Беларусь, мы не сможем даже туда попасть. Таким образом, учитывая сложившуюся ситуацию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, понятно, что мы не можем даже рассматривать вопрос про точку обсуждения — минскую площадку. Мы обязательно будем искать новую площадку».

Он также отмечал, что переговоры по Донбассу можно перенести из Минска в нейтральную страну — Швейцарию или Финляндию.