В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о поставках оружия.

В частности, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что сомневается, что в подобных поставках будет польза:

«Поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе».

Как известно, в интервью газете Allgemeine Zeitung президент Зеленский заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику: автоматические винтовки, аудиоаппаратуру: «Автоматические винтовки, аудиоаппаратура — многое другое. Мы получили от американцев джипы Hummer, а Германия является ведущей страной в производстве бронированных военных машин», — так Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, какую помощь Киеву может оказать Германия.

Напомним, в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский заявил, что Россия может решиться «прорубить» из оккупированного Крыма коридор на материковую территорию Украины. В таком случае завуалировать ситуацию «гражданским конфликтом» уже нельзя будет, это будет полномасштабная война.

Он также добавил, что могут быть «сюрпризы» и с другой стороны. Напомним, Зеленский отмечал, что угрозой для Украины станет союзное государство между Россией и Беларусью.