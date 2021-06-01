Папа Римский Франциск издал апостольскую конституцию Pascite Gregem Dei, пересмотрел церковный кодекс, а также были серьезно ужесточены разделы о жестоком обращении с несовершеннолетними.

Подробности опубликовало издание Vatican News.

Работа над новой редакцией закона началась еще при Папе Бенедикте XVI в 2009 году. Предыдущая версия просуществовала почти 40 лет, ее утвердил еще Иоанн Павел II в 1983 году.

А 1 мая Франциск практически целиком переписал шестой раздел церковного Кодекса канонического права из 80 статей. Это самая обширная редакция действующего кодекса.

При этом понтифик напомнил епископам об ответственности, которую они несут за соблюдение буквы закона.

Одной из целей изменений глава Католической церкви назвал «уменьшение количества случаев, когда наложение штрафа оставалось на усмотрение властей». Статьи в шестом разделе кодекса касаются преступлений и наказаний. В новой редакции были введены новые категории преступлений.

По словам Франциска, шестую книгу кодекса улучшили технически. Теперь в ней указаны «объективные критерии для определения самой подходящей санкции для каждого конкретного случая». При этом полномочия властей ослабит наказание были ограничены особенно за правонарушения, «которые наносят наибольший ущерб и вызывают скандалы в обществе».

Вместо старого раздела «Преступления против особых обязательств» появился раздел «Преступления против человеческой жизни, достоинства и свободы», где и можно найти сексуальное насилие над несовершеннолетними или «уязвимыми» взрослыми, а также хранение детской порнографии.В действие апостольская конституция вступает 8 декабря этого года.

Как мы уже рассказывали ранее, в Беляевском районе Одесской области правоохранители задержали злоумышленника, которого разыскивали за изнасилование ребенка.

Также отметим, в последнее время соцсети переполняет шквал новостей о противоправных и пугающих для родителей действиях взрослых мужчин против детей.