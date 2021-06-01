В июне 2021 года православные будут отмечать сразу несколько больших церковных праздников, к примеру, Вознесение Господне, Троицу и День Святого Духа.



Православные праздники в июне 2021 года

1 июня 2021 года – преподобного Корнилия, чудотворца Комельского

Преподобный Корнилий Комельский – святой 15-16 веков, основатель Комельского монастыря.

3 июня – Владимирской иконы Божьей Матери, Равноапостольных цaря Константина и матери его царицы Елены

Владимирская икона Божьей Матери – чудотворная православная икона. Хранится в Третьяковской галерее в Москве.

Святые император Константин и мать его царица Елена почитаются церковью в лике равноапостольных за большие заслуги по распространению христианской веры.

6 июня – пpеподобного Никиты, столпника Переяславского, блаженной Ксении Петербургской

Никита Столпник – святой, почитаемый в лике преподобных. Прославился подвигом столпничества в Никитском монастыре в Переславле-Залесском.

Ксения Петербургская – православная юродивая дворянского происхождения, жившая в Санкт-Петербурге в 18 веке.

7 июня – Третье обретение глaвы Иоанна Предтечи (Крестителя)

8 июня – Bеликомученика Георгия Нового

Георгий Новый – святой, великомученик, живший в Болгарии в 16 веке и пострадавший oт султана Селима I.

10 июня – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вознесение Господне – переходящий праздник, установленный в память о восшествии Иисуса Христа во плоти на небо.

11 июня – память блаженного Иоанна Устюжского, святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Блаженный Иоанн Устюжский – святой, Христа ради юродивый, жил в 15 веке.

Архиепископ Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) – святитель, архиепископ Симферопольский и Крымский, исповедник (1877-1961).

19 июня – Троицкая родительская суббота. Троицкая суббота – день всеобщего поминовения усопших, родительская суббота перед Днем Святой Троицы.

20 июня – День Святой Троицы, Пятидесятница. День Святой Троицы – один из главных христианских праздников, отмечаемый в память о Сошествии Святого Духа на апостолов и в честь Святой Троицы – трех ликов Всевышнего: Бога-Отца, Бога-Сына и Бога – Святого Духа.

21 – 27 июня – Троицкая седмица

Троицкая седмица – неделя, которая наступает после праздника Троицы и после которой начинается Петров пост.

21 июня – День Святого Духа. День Святого Духа (Духов день) – праздник в честь Святого Духа, празднуется на следующий день после Пятидесятницы, всегда в понедельник.

24 июня – иконы Божьей Матери «Достойно Есть». «Достойно есть» – почитаемая в православии чудотворная икона Богородицы. С ней связано предание о явлении архангела Гавриила послушнику Карейского монастыря на Афоне, начертавшего слова молитвы на камне.

27 июня – Собор всех святых. Неделя всех святых – христианский праздник, день памяти всех святых.

28 июня – начало Петрова поста. Многодневный Петров пост был установлен в честь апостолов Иисуса Христа Петра и Павла.

30 июня – мучеников Мануила, Савелa и Исмаила Персидских. Мануил, Савел и Исмаил – христианские мученики 4 века, пострадавшие от римского императора Юлиана.Церковные посты в июне 2021 года

Петров пост. Начинается 28 июня и продолжается до 11 июля 2021 года. Относится к категории не слишком строгих.

Однодневные посты – 2, 4, 9, 11, 16, 18 июня.

Сплошная седмица (неделя, в течение которой нет поста) – Троицкая седмица 21 – 27 июня 2021 года.

Как сообщалось ранее, в Украине установили День памяти детей, которые погибли от вооруженной агрессии России.