В июне 2021 нас ждут дополнительные выходные, а также ряд важных и интересных праздников. Троица, День Конституции, День защиты детей, День молодежи — и много других значимых дат.Сколько мы будем отдыхать в первый месяц лета и которые важны дни нас ждут впереди?

Количество выходных и рабочих дней в июне 2021

Всего в июне будет 30 календарных дней, из них 20 — рабочих и 10 — выходные, причем по три выходных подряд будет в последние две недели месяца. Это связано с празднованием Троицы 20 июня и Днем Конституции 28-го числа.

Выходными днями в Украине будут такие числа: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 27, 28 июня.

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