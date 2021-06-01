День 2 июня 2021 года многие на праздники. В этот день в Украине и мире отмечают — День секс-работника, День здорового питания, а также День Фалалея, Александра и Астерия и день ангела Лилии.

НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывает, что этот день значит для истории и поделится приметам, которые намекнут, какой будет погода в ближайшее время.

Международный День секс-работника

2 июня отмечается Международный день секс-работника. В этот день в 1975 году около 100 секс-работников и их сторонники оккупировали церковь Сен-Низье в Лионе, Франция, в знак протеста против условий их труда, дискриминации и насилия со стороны правоохранительных органов.

День здорового питания

День здорового питания появился в 2011 году как ответ американскому «дню обжор» — Национальному дню, когда можно есть то, что хочется. Праздник акцентирует внимание на том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности.

День Фалалея, Александра и Астерия

2 июня православная церковь отмечает память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Ранее этот день называли «грядочник», «тепловой», «Фалалей-тепловой». В этот день, по народной примете, нужно было высевать огурцы.

Приметы на 2 июня

• На елке много шишек — будет богатый урожай огурцов.

• Если утки постоянно ныряют, то вскоре начнется дождь.

• Многие вечерней росы — к хорошей погоде на следующий день.

• Лягушки громко квакают — к щедрого урожая огурцов.

Как уже сообщала НАРОДНАЯ ПРАВДА, традиционно в нашей стране 6 июня отмечают День журналиста. 25 мая 20 лет назад Леонид Кравчук подписал Указ, которым приказал установить в Украине новый праздник.

А 9 июня 2021 весь мир будет отмечать Международный День друзей (International Friends Day).