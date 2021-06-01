В Украине не исключают введения принудительной вакцинации учителей и педагогов от COVID-19.

Такое заявление сделал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет на форуме «Украина 30. Образование и наука». По мнению чиновника, вакцинация может стать элементом допуска к работе.

Как подчеркнул Шкарлет, сегодня в Украине нет инструментов принудительной вакцинации педагогов, но в будущем министерство будет рассматривать такую возможность.

«На сегодня нет инструментов принудительной вакцинации… В рамках дальнейшей жизни мы все равно будем рассматривать возможности… Например, как у поваров является обязательным требованием санитарная книжка или другие дополнительные элементы допуска к профессии… Возможно, как допуск к профессии, будет обязательным элемент вакцинации», — пояснил министр.

В то же время Шкарлет добавил, что вакцинировать всех педагогов не удастся, поскольку будут лица, имеющие противопоказания к вакцинации.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 2137 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки.

А также, Минздрав 31 мая зарегистрировал вакцину AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Новая поставка препарата в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается к концу недели.