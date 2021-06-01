Российская Федерация не планирует отказываться от транзита газа по Украине после запуска трубопровода «Северный поток-2».

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контракт на транзит могут даже продлить, передает ТАСС.

«Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита», — заявил Песков.

Владимир Путин якобы исходит из того, что в дальнейшем объемы экспорта российского газа в Европу будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что «Северный поток-2» является «козырной ставкой» для России.

«Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — уверен Зеленский.

По его мнению, Москва точно откажется от транзита газа по украинской территории после запуска новой трубы.

Как мы уже рассказывали ранее, в США не решились вводить новые ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG (занимается строительством газопровода) и ее руководителя Маттиаса Варнига (союзник российского президента Владимира Путина).

А тем временем, газоснабжающие компании обнародовали базовые годовые и месячные тарифы на газ в июне. Они будут колебаться в пределах 13 гривен за кубометр.