Российская Федерация продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства. Россияне усиливают боевые возможности своих оккупационных сил на Донбассе.

Подробности обнародовали Министерство обороны Украины.

Как сообщается, РФ поставляет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей артиллерийское и стрелковое вооружение, а также боеприпасы. Партии вооружений завозятся на оккупированный Донбасс через неподконтрольный Украине участок украинско-российской границы.

«В то же время под руководством военных инструкторов ВС РФ проводилась подготовка наемников для комплектования разведывательно-диверсионных групп, снайперских и саперных подразделений», — сообщили в министерстве.

Также оккупационные войска на Донбассе минируют прилегающую к линии фронта территорию. Для этого применяются запрещенные международными конвенциями мины российского производства.

«Это создает дополнительную опасность для гражданского населения», — подчеркнули в Минобороны.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский в ходе большой пресс-конференции, которая проходила 20 мая, анонсировал первый общенациональный референдум по ситуации на Донбассе. Сейчас в Офисе президента Украины заявили, что делать это будут, если переговоры по Донбассу будут требовать такого шага.

Также отмечается, что проблемы с переговорами по Донбассу и в «нормандском», и «минском» форматах вызваны условием России – представить боевиков «ЛНР» и «ДНР» стороной конфликта, на что Украина отвечает категорическим отказом.