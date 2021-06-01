Семь стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации от COVID-19 с 1 июня. Этот документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.
Подробности обнародовала пресс-служба Еврокомиссии.
С сегодняшнего дня сертификаты вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.
«В то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране», — указано в сообщении.
Запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.
Ранее Владимир Зеленский договорился с руководством ЕС о взаимном признании цифровых сертификатов для восстановления путешествий граждан Украины и ЕС.
Как мы уже рассказывали ранее, в Украине не исключают введения принудительной вакцинации учителей и педагогов от COVID-19.
Также стало известно, иммунитет после перенесения COVID-19 может сохраняться почти в течение года. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные 15 тысяч пациентов из северного региона Италии.