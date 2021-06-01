В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 1 июня — половину страны охватят дожди.

Дожди и сильные ливни прогнозируются на юге, востоке и местами в центре страны. Температура воздуха ожидается на уровне 14-17 градусов.

1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз погоды на июнь, июль и август.

Карпаты 31 мая, в последний день весны, засыпало снегом. Температура воздуха опустилась до нуля градусов.

Климатолог Вера Балабух озвучила прогноз погоды на лето в Украине — оно будет теплым и не засушливым.

Накануне в Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на июнь.