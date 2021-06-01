Союзное государство между Россией и Беларусью станет угрозой для Украины, ведь усиленное партнерство Москвы и Минска будет оказывать давление на Киев.

Такое заявление в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung сделал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что фактическое объединение двух государств интегрирует их оборонное сотрудничество:

«Мы наблюдаем за тем, как Россия и Беларусь настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление».

Он подчеркнул, что сегодня наблюдается очень опасная ситуация в Беларуси на северной границе Украины, где «находится армия под командованием белорусского режима».

Зеленский считает, что Россия может получить контроль над белорусскими вооруженными силами: «С этой стороны мы тоже видим опасности для себя – вплоть до реального союзного государства между Россией и Беларусью».

Как известно, договор о создании союзного государства был подписан еще в 1999 году. В силу он вступил в 2000 после обмена ратификационными грамотами между и. о. президента РФ Владимиром Путиным (на тот момент) и главой Беларуси Александром Лукашенко. В конце 2019 года страны утвердили дорожную карту более углубленной интеграции Беларуси в составе союзного государства.

Беларусь ввела режим особых лицензий на украинские товары. Ограничения коснутся следующих товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.

Беларусь может временно прекратить поставки бензина А-95, несмотря на это Украина способна замесить импорт, а также нарастить выпуск на собственных заводах.