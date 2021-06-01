Турция вернула требование иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 для пассажиров из Украины, которое было отменено 15 мая. Решение было принято сегодня, 1 июня.

Подробности опубликованы на сайте МИД Украины.

«С 01.06.2021 года Турция вводит обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста COVID-19 при пересечении границы для лиц, следующих из Украины», – указано в сообщении.

Так, 1 июня пассажирам из Украины разрешили вылететь в Турцию без ПЦР-тестов на коронавирус, однако уже со 2 июня будут применены новые правила.

Теперь перед вылетом в Турцию нужно сдать ПЦР-тест, с момента его сдачи и до пересечения границы должно пройти не больше 72 часов. Также существует альтернативный вариант — экспресс-тест на антиген COVID-19, его срок действия — 48 часов.

Не сдавать тест на COVID-19 могут те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса, имеет документальное подтверждение этого и с момента получения второй прививки прошло не менее 14 дней. Также не сдавать тест можно лицам, которые переболели COVID-19 в течение последних 6 месяцев и имеют справку об этом.

«Власти Турции будут проводить выборочное ПЦР-тестирование на коронавирус пассажиров. После того, как у человека возьмут образец, ему позволят продолжить поездку. Если тест покажет положительный результат, т.е. наличие коронавируса в организме, путешественника будут лечить по протоколу Минздрава Турции», — указано на сайте министерства.Освобождены от тестирования на COVID-19:

пассажиры, которые следуют с пересадкой в аэропортах Турции в третьи страны,

экипажи самолетов.

Данные правила будут действовать до 30 июня включительно.

«С 1 июля 2020 введен въезд при условии обязательного наличия страхового полиса на COVID 19, который можно приобрести онлайн, у туроператора, при приобретении авиабилетов, а также непосредственно в аэропорту Турции по прибытии», — напомнили в МИДе.

Как мы уже рассказывали ранее, Австрия в рамках возобновления международных поездок решила отменить карантин для туристов. Власти страны обнародовала список из 34 стран, однако Украины в нем нет.

Тем временем, правительство Канады продлил запрет на необязательные поездки в страну. Ограничения будут действовать как минимум до 21 июня.