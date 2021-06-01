Беременная жительница Кривого Рога, которую облил горючей жидкостью и поджег ее 17-летний сожитель, скончалась в отделении реанимации. У погибшей 21-летней женщины осталось двое детей.

Первые подробности сообщило местное издание «Первый городской«, а также информацию о трагическом случае подтвердили в Криворожском районном управлении полиции.

Напомним — 26 мая во время ссоры в одной из квартир многоэтажки по улице Соборности в Долгинцевском районе города парень поджег свою подругу. После случившегося он попросил соседей вызвать скорую, заявив, якобы та сама обожглась, а затем убежал.

Молодую женщину, которая была на 17-й неделе беременности, экстренно госпитализировали. У пострадавшей диагностировали ожоги лица, тела, рук, ног и дыхательных путей различной степени. Всего было поражено около 70% тела.

«Примерно неделю врачи боролись за ее жизнь в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось», – указано в сообщении.

Подозреваемого задержали в день инцидента, на сегодня он находится под стражей – такую меру пресечения ему избрали 28 мая, на время расследования. В полиции пока решают вопрос о переквалификации дела. Сперва расследование начали по статье 115 УК «Умышленное убийство».

Как мы уже рассказывали ранее, в Днепре 12-летний мальчик облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, для того чтобы снять видео для социальных сетей.

Напомним, два года назад авто редактора телеканала TVi Владимира Егорова подожгли неизвестные.