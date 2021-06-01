СБУ прекратила деятельность группы, которая планировала восстановить «структуры СССР» («народные советы» и «силовые структуры») в Днепропетровской области.

Подробности сообщает пресс-служба СБУ.

Силовики сообщают, что местная жительница привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все происходило при координации российской ОО «Верховный Совет СССР».

Так называемая «председатель Верховного Совета УССР» раздавала участникам группы «справки о гражданстве СССР». Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в «псевдовыборах» новых государственных органов.

Оперативники спецслужбы установили, что в формировании «силового блока» фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского «Международного союза советских офицеров».

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

Накануне в СБУ заявили, что концентрация российских войск на границе с Украиной достигает 100 тысяч военнослужащих. Силовики уверены, что если Россия решится на полномасштабное вторжение в Украину ее потенциальным союзником может стать Беларусь.

В Службе безопасности Украины утверждают, что якобы не владеют информацией о наличии паспорта РФ у новоизбранного народного депутата Андрея Аксенова.