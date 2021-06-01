Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила о первом случае заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3.

По информации Euronews, заболел 41-летний мужчина в восточной провинции Китая Цзянсу. Как именно он заразился неизвестно. Сообщается, что мужчина был госпитализирован с повышенной температурой, 28 мая ему поставили диагноз птичьего гриппа H10N3.

Отметим, H10N3 — это низкопатогенный (менее опасный штамм) вирус у домашней птицы. Риск его распространения в больших масштабах был очень низким.

Тем временем, Израиль из-за стабильного и крайне низкого уровня заболеваемости COVID-19 отменил все карантинные ограничения. Единственное ограничение, это обязательное ношение масок в помещениях.

Министерство здравоохранения Украины 31 мая зарегистрировало вакцину AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Новая поставка препарата в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается к концу недели.