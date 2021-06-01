На сегодняшний день все еще неизвестно, как будут «отмечать» китайскую вакцину против коронавируса Sinovac (CoronaVac), которую используют в Украине, в COVID-паспортах.

Отметим, 1 июня она была рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения.

Как утверждают в Минздраве, Украина намерена действовать в соответствии со стандартами ЕС и ВОЗ, передает Обозреватель.

Так, китайская вакцина уже прошла все необходимые испытания, которые подтвердили ее безопасность и эффективность. Сейчас правительство просчитывает варианты, как синхронизировать украинские документы относительно вакцинации с европейскими.

«Минздрав Украины зарегистрировал эту вакцину 9 марта. Сейчас в Украине разрабатываются «ковидные сертификаты» с учетом требований ЕС и ВОЗ на основе Digital Green Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ. Предполагается, что там будет необходимая для международного признания информация относительно прививок, негативных результатов ПЦР-тестов и выздоровления после COVID-19. Следует отметить, что даже в ЕС все еще продолжается дискуссия по поводу данных, которые будут содержаться в сертификате», – отметили в Минздраве.

Предварительно, этот сертификат обязательно будет иметь QR-код как в электронной, так и в бумажной форме. Таким образом планируют проверять его подлинность.

Пока информация о вакцинации вносится в электронную систему здравоохранения и доступна семейному врачу. В случае необходимости можно получить свидетельство о сделанных прививках установленного образца, обратившись в учреждение здравоохранения.

Напомним, что «сертификаты вакцинации» нужны будут тем гражданам, которые хотят путешествовать без сдачи тестов на коронавирус. Также, совет ЕС обновил рекомендации по ограничениям на поездки из третьих стран – предлагается разрешить въезд вакцинированным туристам.

При этом Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) занимается проверкой и утверждением вакцин, которые могут значиться в таких паспортах. Пока что их в списке всего четыре: Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca (оригинальная, британская).

Sinovac стала второй китайской вакциной, применение которой одобрила ВОЗ (для экстренного применения лицам старше 18 лет). В начале мая одобрение организации получил препарат Sinopharm.

Как мы уже рассказывали ранее, с сегодняшнего дня сертификаты вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.