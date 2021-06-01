В Украине уменьшилось количество смертельных аварий и ДТП с травмированными, свидетельствует статистика за последний год.

Как заявляет первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий, на это повлияло внедрение системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

На сегодняшний день, камеры фото- и видеофиксации действуют в Киеве и области, на Львовщине и Николаевщине.

«По сравнению с прошлым годом количество аварий со смертельным исходом уменьшилось на 17% и на 14% – количество ДТП с травмированными. То есть, погибло на 133 человек меньше и травмировались на 1010 человек меньше», – рассказал чиновник.В Украине уменьшилось количество аварий по состоянию на 1 мая 2020 года и 1 мая 2021 года:

со смертельным исходом – с 918 до 785;

с травмированными – с 8230 до 7220.

В настоящее время в стране установлено 130 камер видеонаблюдения, а было закуплено 220 единиц.

«Ожидаем, что до конца года будут докуплены еще и общее количество вырастет до 400 стационарных камер. По общему плану, до 2024-го года в Украине должно появиться 1500 камер в тех местах, где сохраняется аварийная опасность», – заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

Однако, только за четыре первых месяца 2021 года на украинских дорогах произошло 55 791 ДТП — это на 23,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В результате аварий 785 человек погибли, еще 7220 – получили травмы.

В прошлом году в Украине произошло почти 170 000 аварий: около 32 тысяч человек получили травмы, более 3500 погибли