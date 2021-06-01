В Украине установили День памяти детей, которые погибли от вооруженной агрессии России.

Сегодня Верховная Рада одобрила соответствующий проект постановления №5343, его поддержали 308 нардепов.

День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России будет отмечаться ежегодно 4 июня.

Кабинету министров поручили разработать и утвердить план мероприятий по чествованию.

«Государственному комитету телевидения и радиовещания организовать тематические теле- и радиопередачи, посвященные памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины», — говорится в проекте.

Напомним, 1 июня во всем мире отмечается Всемирный день защиты детей. Это праздник был учрежден Международной демократической федерацией женщин в 1949 году.

В одном из своих интервью президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может решиться «прорубить» из оккупированного Крыма коридор на материковую территорию Украины. В таком случае завуалировать ситуацию «гражданским конфликтом» уже нельзя будет, это будет полномасштабная война.