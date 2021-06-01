В Украине впервые с 2001 года планируют провести глобальную перепись населения. Кабинет министров вместе с Институтом демографии и социальных исследований и Государственной службой статистики готовятся провести масштабные опросы украинцев в 2023-м.

Перепись населения Украины будет проходить с использованием современных технологий и без бумажных анкет, в ее разработке принимает участие Минцифры.

Как рассказывают источники в правительстве, «на переписи настаивает президент, это необходимо для того, чтобы понимать социально-демографическую ситуацию в стране», передает Обозреватель.

Всеукраинская перепись позволит достоверно ответить на целый ряд вопросов:

о численности населения;

о количестве мигрантов;

о материальном положении;

об источниках дохода;

о родственных взаимосвязях и т.д.

На основе этих данных правительство должно разрабатывать программы, проводить реформы, готовить нововведения. Без точной информации о количестве населения и о финансовом положении украинцев многие решения фактически принимаются «вслепую».

Например, когда впервые вводилась масштабная программа субсидии, из-за отсутствия актуальных данных чиновники могли только гадать о том, кого коснется программа.

Правда, сумма может быть меньшей, если, к примеру, Минцифры найдет решение, как упростить процедуру, полностью избавиться от печатных форматов, автоматически обрабатывать данные.

‘»Это ненормально, когда одна из крупнейших стран Европы не знает, сколько в ней живет населения. А мы пока находимся именно в таком состоянии. Вот эти переписи раз в 10 лет ООН придумала не случайно. Информации с текущего учета хватает примерно на 10 лет. Затем неизбежно накапливаются ошибки. И раз в 10 лет данные даже хороших реестров сверяются с переписью», – утверждает главная демограф страны Элла Либанова.

Как мы уже рассказывали ранее, более половины жителей Украины оказались за чертой бедности в 2020 году. Введение карантинных ограничений лишь усилило обнищание населения, и к 2021 году число бедных еще больше выросло.

Также напомним, украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты и постепенно эта цифра снизится до 18%. К примеру, с зарплатой в 10 тысяч гривен сейчас можно получать около 2,87 тысяч гривен, а в 2055-м при таких же условиях уже 1,8 тысяч гривен.