В Украине все чаще после физической нагрузки умирают дети. Так, 31 мая трагедия произошла в семье известного юмориста и бывшего кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова, у него скоропостижно скончался внук, которому было 15 лет.

Как сообщали СМИ, у Эвана оторвался тромб. При этом сам Филимонов признавался, что внук не жаловался на здоровье, он учился в мореходке и часто играл в баскетбол. Смерть наступила мгновенно.

Специалисты, как пишет «Сегодня», говорят, что главные причины смертей детей после физической нагрузки – сосудистые болезни, сердечная недостаточность и другие болезни сердца.

Кардиолог Юлия Климишин отмечает, что тромб, с которым связывают смерть внука Филимонова, сам по себе не формируется – обычно в таком случае виной какие-то сердечные патологии:

«Могла быть какая-то сердечная патология или миокардит, который дал очень низкую фракцию сердца, но еще не проявился в сердечной недостаточности, чтобы это можно было заметить визуально». Большинство случаев врачи связывают с патологией сердечной мышцы – гипертрофической кардиомиопатией.

Медики советуют родителям внимательнее присматриваться к детям и обращать внимание на такие жалобы, как одышка, учащенное сердцебиение и головокружение.

Кроме того, если ребенок идет заниматься спортом, следует измерить его пульс, он должен быть 70-80 ударов в минуту.

Если же внезапно стало плохо, лучше не садиться, а лечь и, конечно, немедленно вызвать скорую.

Напомним, на Волыни во время урока физкультуры умер ребенок — первокласснице внезапно стало плохо, она посинела и упала. В течение 40 минут пытались вернуть девочку к жизни, применяя комплекс реанимационных мероприятий, но спасти ребенка не удалось.

А в селе Барыш Бучацкого района Тернопольской области школьница упала в обморок прямо на сцене во время новогоднего утренника в школе, спасти ее жизнь медикам не удалось.