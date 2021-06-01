В Украину прибыла представительская делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демпартия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демпартия).

Сенаторы США обсудят укрепление Украины на фоне российской агрессии.

Подробности рассказал замглавы МИД Евгений Енин на своей странице в Facebook.

«Только что представительная делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демпартия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демпартия) прибыла с визитом в Украину! Завтра будем говорить о том, как вместе сделать Украину сильнее!!!», — указано в сообщении.

28 мая американский сенатор Джин Шахин анонсировала рабочее турне по странам Восточной Европы, которое совершит двухпартийная делегация Конгресса США под ее председательством. Делегация посетит Украину, Литву и Грузию, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам.

Как рассказали в посольстве, находясь в Украине, американские сенаторы будут поощрять продолжение реформ, направленных на укрепление демократии, и выражать солидарность с Украиной на фоне российской агрессии.

Американский сенатор также подчеркнула, что США поддерживают Украину и Грузию в их стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции.

Как мы уже рассказывали ранее, в Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о поставках оружия.