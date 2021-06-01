Россия может решиться «прорубить» из оккупированного Крыма коридор на материковую территорию Украины. В таком случае завуалировать ситуацию «гражданским конфликтом» уже нельзя будет, это будет полномасштабная война.

Такое заявление в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung сделал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, есть много военных вариантов, возможных со стороны РФ, в том числе морские операции:

«Мы очень обеспокоены этим, и сейчас является блокирование Азово-Черноморского региона российскими кораблями. Они контролируют это, несмотря на международное право, нарушая его. Это то, что вы сказали, — один из вариантов выхода на Крым и чтобы прорубить этот коридор с материковой Украиной. Может быть эскалация со стороны оккупированного Донбасса, мы это прекрасно понимаем. Большой скачок, блицкриг к границам Донецкой и Луганской областей. Мы рассматриваем и готовимся к таким шагам».

Он также добавил, что могут быть «сюрпризы» и с другой стороны. Напомним, Зеленский отмечал, что угрозой для Украины станет союзное государство между Россией и Беларусью.

«Но если, например, мы говорим о коридоре в Крым, то это значит, что нельзя будет спрятать эту ситуацию с «гражданским конфликтом». Это будет открыта полномасштабная война», — констатировал глава государства.

Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что благодаря временному водопроводу, который проложили военные в Крыму, удалось снять водную блокаду с аннексированного полуострова.

