Народные приметы указывают на то, что лето в текущем году не будет жарким.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «Обозреватель«.

«О том, каким будет лето, свидетельствует погода на Теплого Алексея», — сказал этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович.

Как пояснил эксперт, православная церковь отмечала этот день 30 марта, «и этот день был холодным». «А какой Алексей, такое и лето — значит, скорее всего, лето будет холодным», — сказал он.

Васянович также рассказал о примете, связанную с праздником святой Евдокии (Евдокии), которую православная церковь вспоминает 14 марта. «Какая Евдокия, такое и весна. Насколько я помню, этот день был не слишком теплым», — отметил он.

«И в целом, судя по народным приметам, этот год у нас должно быть не очень теплым», — сказал эксперт.

Отвечая на вопрос «Обозревателя», которые народные приметы указывают на то, какой будет погода на Пасху, он сообщил: «Раньше считалось, что, какая погода на Благовещение, такая будет и погода на Пасху. Но уже в XIX веке исследователи обратили внимание на то, что эта примета не работает «.

Как уже сообщала НАРОДНАЯ ПРАВДА, погода в Украине начинает налаживаться — в страну идет настоящая весеннего тепла.

