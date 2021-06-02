3 июня отмечают День ангела Елены. В этот день чтят память святой Елены, которая жила в 3-4 веках. Также 3 июня отмечает: Всемирный день велосипеда, День провозглашения независимости Черногории, День Мабо в Австралии, Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери и собственно, День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.День ангела Елены или день равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены

В этот день чтят память святой Елены, которая жила в 3-4 веках. Она была матерью римского императора Константина I и прославилась своей деятельностью по распространению христианства. По ее инициативе в Иерусалиме были проведены раскопки, в ходе которых были найдены Гроб Господень, Животворящий Крест и другие реликвии.День ангела Елены: красивые поздравления в картинках

Приметы на 3 июня

Рябина обильно зацвела — примета к тому, что будет хороший урожай льна.

На Елену дождь идет, а потом начинается гроза — осенью также часто будут осадки с сильными ветрами.

Вечером кузнецы стрекочут без остановки — примета того, что будет хорошая погода.

Гроза в день — нужно прислушиваться к грома. Если он звонкий — будет сильный дождь. Тихий гром 3 июня пойдет дождь и скоро закончится.

Напомним, 20 июня отмечается Троица — один из двенадцати главных православных церковных праздников, поскольку прославляет Пресвятую Троицу — Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. День Святой Троицы еще называют Троицу или Пятидесятница.

Отметим, 2 июня в Украине и мире отмечали День секс-работника, День здорового питания, а также День Фалалея, Александра и Астерия и день ангела Лилии.