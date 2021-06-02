Сергей Зинченко — бывший боец подразделения «Беркут», которого обвиняют в расстрелах на Майдане и которого в рамках обмена пленными передали на оккупированную территорию, присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

О том, что Зинченко сейчас находится в Донецке, на заседании Святошинского районного суда Киева сообщил прокурор Игорь Земсков, передает РБК-Украина.

Он также сообщил, что кроме Зинченко были освобождены в рамках обмена пленными в декабре 2019 года еще двое «беркутовцев», которых обвиняют в расстреле 48 активистов Майдана: Павел Аброськин и Олег Янишевский.

По данным прокуратуры, Зинченко находится в Донецке и поступил на службу в 1-й армейский корпус так называемой «Донецкой народной республики».

Согласно данным пограничников, Павел Аброськин мог выехать в Россию. В связи с этим прокуратура просит суд разрешить заочный процесс, а также объединить в их дело и дело Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые после обмена вернулись в Киев.

Также прокурор сообщил, Интерпол отказался разыскивать Зинченко, Аброськина и Янишевского, мотивируя это политическими причинами.

Как сообщалось ранее, прокуратура Украины собрала достаточно доказательств вины бывших «беркутовцев» Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, которые принимали участие в подавлении протестов на Майдане.