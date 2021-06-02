Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о содействии террористам «ЛНР», которые накануне открыли дело на белорусского журналиста Романа Протасевича. Лукашенко утверждает, что будет содействовать представителям непризнанной республики в получении показаний от Протасевича.

Кроме того, как сообщает телеканал «Беларусь 1», Лукашенко заявил, что Протасевичу может грозить смертная казнь за участие в военных действиях на Донбассе.

«Есть нюанс. На Донбассе возбуждено уголовное дело по этому персонажу. Я об этом напомнил президенту Путину и сказал, что если будут вопросы к ним — милости просим к нам, задайте им вопросы. Потому что людей убивали они там, на Донбассе», – заявил он.

Лукашенко также добавил, что Протасевич и сам в момент экстренной посадки самолета знал, что ему грозит в случае доказательства вины:

«Он кричал экипажу, что ему грозит смертная казнь, а наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрена по такой статье (терроризм, – прим. ред) смертная казнь, а 15 лет. Но он знал, что говорил. Он понимал, что там, на юго-востоке Украины ему могут быть предъявлены претензии — и это уже совсем другая ситуация».

Как сообщалось ранее, один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич переведен в СИЗО КГБ в Минске. Там также находится его девушка, россиянка Софья Сапега.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что Роман Протасевич принимал участие в боевых действиях на Донбассе. Якобы он вступил в полк «Азов», где прошел спецподготовку по стрельбе из огнестрельного оружия, рукопашному бою, диверсионно-подрывной работе и штурмовым действиям.