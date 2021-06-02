Пенсионный возраст в Украине снова хотят повысить. Соответствующий законопроект №5566 в Верховную Раду внесли депутаты из фракции «Слуга народа».

В документе говорится о намерении с 1 января 2023 года увеличивать пенсионный возраст на один месяц в год. Указанное увеличение поднимет пенсионный возраст до 2035 года на один год — до 61 года.

В то же время законопроектом предложено уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев при рождении ребенка и его уходе до шести летнего возраста. Уменьшение пенсионного возраста для женщин применяется за каждого ребенка, но при этом он не может быть снижен более чем на три года.

В пояснительной записке говорится, что необходимость принятия указанного законопроекта обоснована нормами международного права, в том числе и аналитикой законодательства стран членов Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Азии. Депутаты отмечают, что во многих странах пенсионный возраст составляет 65 лет, и его хотят увеличить до 67 лет.

Напомним, президента Украины Владимира Зеленского просят вернуть пенсионный возраст для женщин на уровне до 55 лет (так было до начала пенсионной реформы). Украинцы жалуются, что сейчас женщин уже не берут на работу после 40 лет.

Прожиточный минимум в Украине могут повысить, но на рядовых украинцах это никак не скажется, ведь депутаты также предлагают отвязать от прожиточного минимума социальные выплаты.