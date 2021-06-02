На сессии областного совета в Ровно депутаты устроили массовую потасовку. Инцидент произошел на заседании сегодня, 2 июня.

Видео на котором можно увидеть момент драки было опубликовано в YouTube.

«На видео, буквально, драка и потасовка, которая возникла при обсуждении вопроса о зарплатах медиков и сокращении ставок», — указано в сообщении.

На видеозаписи можно увидеть, как люди подошли к трибуне. Во время конфликта началась потасовка, после чего был объявлен перерыв.

https://www.youtube.com/watch?v=OFDk_Fw-3R0

Ранее, 13 мая в прямом эфире телеканала «ПравдаТут», во время съемок программы «Политика без правил», Степан Барна подрался с нардепом Дмитрием Соломчуком.

Как мы уже рассказывали ранее, депутаты Сумского районного совета устроили драку во время первого сессионного заседания.

А также, в Киеве произошла драка на Радужном массиве между двумя отдыхающими компаниями. После него одного из участников госпитализировали с тяжелыми травмами, но он умер