Синоптики не спешат радовать прогнозом украинцев, 3 июня — погода будет дождливой и далеко не жаркой.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Украине 3 июня

По всей стране пройдут дожди, при этом на юге, востоке, местами на севере — с грозами.

Температура воздуха будет колебаться от 12-16 на западе, 16-18 в центре и на севере, до 19-22 на юге и востоке.

Отметим, несмотря на то, что на календаре уже второй день лета, Карпаты продолжает засыпать снегом. 2 июня на горе Поп Иван Черногорский была облачная погода и лежал плотный снежный покров.

Добавим, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида считает, что погода изменится 5-6 июня. По его словам, начнется повышение температуры, которое можно воспринимать как летнюю погоду — в дневные часы будет 20-25 градусов тепла.