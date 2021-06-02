Наибольшая активность обстрелов боевиками на оккупированном Донбассе наблюдается по трем направлениям — на Мариупольском, Авдеевском и Торецком направлениях.

Соответствующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, передает пресс-служба Офиса президента.

Хомчак подчеркнул, что российско-оккупационные войска, пренебрегая договоренностями Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, продолжает осуществлять обстрелы украинских позиций.

«Наибольшая активность наблюдается на Мариупольском, Авдеевском и Торецкои направлениях», — отметил он.

Напомним, боевики на Донбассе готовят обстрелы из минометов. Также известно, что противник прячет тяжелое вооружение на Донбассе.

А также, боевики не пропускали наблюдателей ОБСЕ через свои блокпосты в Донецкой области. Объясняли отказ приказом от командиров и разминированием территорий.

Как мы уже рассказывали ранее, Россия не намерена отказывать от плана «Новороссия», до сих пор под угрозой остаются несколько регионов Украины.

А также напомним, весной Россия накапливала свои войска и технику на границе с Украиной с целью прежде всего запугать Украину и мировое сообщество. Сейчас Кремль вывел частично лишь личный состав, техника осталась.