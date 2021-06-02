Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября 2021 года. Теперь «Укрпочта» будет доставлять выплаты до 2023 года.

Подробности решения опубликованы на официальном сайте оператора почтовой связи.

Основная причина, по которой инициативу отложили на два года, – неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытия банковских отделений.

Так, на сегодняшний день, банкоматы есть лишь у 4% городов Украины, соответственно, 13 млн украинцев не имеют доступа, а следовательно и возможности пользоваться банковскими услугами.

«В то время как Укрпочта покрывает 100% населенных пунктов и может оказать в том числе и финансовые услуги всем без исключения украинцам», – заявили в компании.

На данный момент, пенсию с помощью почтальонов получает около 3,5 млн украинцев.

«До 2023 года доставку пенсий как и раньше наличными и домой, будут осуществлять почтальона и отделения Укрпочты. Уверен, за это время будет разработана механика, которая упростит доставку пенсий, но при этом не создаст проблем для пенсионеров. Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карточки, выглядит как часть проблемы, а не решение», – отметил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Как мы уже рассказывали ранее, пенсионный возраст в Украине снова хотят повысить. Соответствующий законопроект №5566 в Верховную Раду внесли депутаты из фракции «Слуга народа».

Также напоминаем, украинцы, которым в 2022 году будет 60 лет, и которые будут иметь меньше 29 лет стажа, уже не смогут уйти на пенсию. Им придется работать до 63 или 65 лет.