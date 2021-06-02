Беларусь намерена обратиться в Совет ICAO для оценки действий Украины и других государств, которые запретили использовать свои воздушные пространства самолетам белорусских авиакомпаний.

Об этом заявили в Министерстве транспорта Беларуси, пишет Белта.

В ведомстве считают, что Украина нарушила положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения между правительствами Беларуси и Украины о воздушном сообщении 1995 года. Данные соглашения запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку:

«Данное ограничение, наносящее ущерб белорусской авиакомпании Белавиа и лицам, пользующимся ее услугами, было введено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси».

Более того, в Министерстве транспорта намекнули, что самолетам, которые совершают международные рейсы, небезопасно летать в воздушном пространстве Украины. В департаменте напомнили о катастрофе самолета авиакомпании Malaysia Airlines, который в 2014 году сбили боевики над Донбассом:

«Возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в ее объективности и неполитизированности в оценках по отношению к Беларуси. В связи с этим авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины».

Напомним, 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Беларусь может временно прекратить поставки бензина А-95, несмотря на это Украина способна замесить импорт, а также нарастить выпуск на собственных заводах.

Беларусь ввела режим особых лицензий на украинские товары. Ограничения коснутся следующих товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель.