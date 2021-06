Стриминговая платформа Netflix оказалась в центре скандала после того, как добавила в свою библиотеку известные российские фильмы «Брат» и «Брат-2». Дело в том, что в одном из кадров слово «бандеровец» в субтитрах перевели как «украинский нацистский коллаборант». Позже, правда, перевод был изменен.

На скандальный перевод обратил внимание TJournal.

«Сегодня на Netflix вышли фильмы Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2» — разобрались, как стриминговый сервис перевел на английский неполиткорректные цитаты. «Гнида черножопая» превратилась в «глиста», а к «бандеровцу» пришлось искать синоним», — говорится в сообщении.

Netflix перевел «бандеровец» как «Ukrainian Nazi collaborator». Чуть позже народный депутат от «Голоса» Александра Устинова написала, что обратилась к украинцам, работающим в Netflix, и теперь в субтитрах к фильму «бандеровец» перевели как banderite.

