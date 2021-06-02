Министр юстиции Денис Малюська показал, как сейчас выглядят бесплатные камеры в киевском СИЗО на Лукьяновке.

В Facebook он отметил, что накануне там сделали ремонт.

«Очередной ремонт бесплатной камеры на 22 человек без копейки расходов налогоплательщиков. Расходы покрыты за счет поступлений от платных камер. Стоимость ремонта — 64 649 грн. Хорошего дня, ведите себя хорошо и не попадайте к нам», — комментирует он.

Было



Стало

Было

Стало

Было

Стало

А так выглядят платные камеры в СИЗО

Напомним, платная камера в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве, проживание в которой обойдется в 2000 гривен в сутки, имеет большую площадь, чем обычная, свежий ремонт, а также отдельный душ.