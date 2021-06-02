Печерский суд наложил арест на имущество блогера Анатолия Шария. Речь якобы идет об объектах недвижимости в Испании и банковских счетах в РФ и странах ЕС.

Соответствующее решение суд принял в среду, 2 июня, заявил главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в Facebook ссылаясь на источники.

Так, по его данным, арест наложен на:

виллу в Испании по адресу Calle Besos №2, Piso1, Puerta 4,43882 Calafell, Tarragona;

жилище по адресу Calle Pescados № 7, Bloque A, №1, 43883 Roda de Bera, Tarragona;

банковские счета в испанском «Caixabank»;

банковский счет в российском «Raiffeisen Bank»;

банковский счет в «East-West United Bank S.A.» (адрес Бульвар Йосифа ІІ, 10, L – 1840, Люксембург);

А также, по словам журналиста, суд санкционировал временный доступ к вещам и документам Шария, которые хранятся в канадском банке Hsbc Bank Canada и представляют банковскую тайну.

Ранее Бутусов заявил, что Шарий якобы получал прямое финансирование из России, где ему за два года было перечислено более 600 тысяч евро.

«Есть такой счет Anatolii Sharii 4082 0978 7010 0001 9207 Raiffeisen Bank RF, Moscow. 21.05.2019 и 19.04.2020 на этот счет были направлены из России два платежа на сумму 670 000 евро от двух граждан РФ», – писал журналист.

Как мы уже рассказывали ранее, в Хмельницком прекратили деятельность фейкового «городского совета», «депутаты» которого сотрудничали с блогером Анатолием Шарием, подозреваемым в госизмене, а также могли управляться спецслужбами РФ.

Также СМИ сообщают, что власти Литвы аннулировали пропагандисту Анатолию Шарию все документы и объявили его персоной нон грата