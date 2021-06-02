Кризис в отрасли теплокоммунэнерго в Украине может быть преодолен уже к началу следующего отопительного сезона. Поскольку цена газа 7,42 грн за кубометр — экономически обоснованная и выгодная для предприятий ТКЭ, а также ОСМД.

Такое мнение озвучил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает РБК.

«Предложенные «Нафтогазом» соглашения и цена для производителей тепловой энергии и горячего водоснабжения обеспечивают баланс интересов. Потому что они выгодны и потребителям, и тепловикам, и производителям природного газа. Цена 7,42 грн за кубометр полностью соответствует договоренностям, достигнутым на совещании в Офисе президента 21 мая», — подчеркнул Омельченко.

В частности, как напоминает эксперт, предложение «Нафтогаза» для ТКЭ и ОСМД уже учитывает НДС и на 40% ниже текущих спотовых цен на украинском рынке. Они сейчас превышают 12 грн за кубометр.

При этом предложенные соглашения не предусматривают предоплаты. Тепловики должны платить только по факту потребления.

«Предложенная «Нафтогазом» цена 7,42 грн за кубометр ниже «газовую составляющую», которая уже учтена в тарифах ТКЭ на отпуск тепла для населения. То есть, никаких оснований для роста тарифов для населения нет. Предложенные условия являются уникальными и абсолютно комфортными — ни один частный поставщик на рынке не предлагает ТКЭ ничего подобного», — убежден эксперт Центра экономического восстановления Дмитрий Романовский.

Поэтому информация о якобы завышенной цене газа для ТКЭ не соответствует действительности и является манипулятивной, уверен эксперт.

«Поэтому попытка «вписать» в цену «Нафтогаза» тариф ОГТСУ на транспортировку газа является грубой манипуляцией. Ведь известно, что по итогам анбандлинга ОГТСУ полностью отделено от «Нафтогаза», — отмечает он.

Как мы уже рассказывали ранее, газоснабжающие компании начали публиковать базовые годовые тарифы на газ и месячные цены на июнь 2021 года.

Также напоминаем, в Украине с 1 июля введут в действие новое постановление о тарифах для населения на электроэнергию.