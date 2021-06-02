Украину обвинили в отсутствии прогресса в переговорах по Донбассу. Как утверждает российская сторона, переговоры якобы в «тупике» из-за отказа Украины сотрудничать с боевиками.

Как передает российское агентство «ТАСС«, такое мнение озвучил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

«Киев не устраивает одно, что они должны взаимодействовать с «представителями Донбасса». Это основная проблема, которую пытаемся решить и в Трехсторонней контактной группе. Из-за этого все вопросы стоят, зашли в тупик и вопрос прекращения военных действий, реализация этого механизма, обеспечивающего перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические», — утверждает Козак.

По словам российского чиновника, якобы именно из-за отказа Украины вести переговоры с боевиками «Л/ДНР» переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе шесть лет в «тупике».

На прошлой встрече политических советников «нормандской четверки» РФ заблокировала переговоры, подняв вопрос касательно сторон конфликта. Представитель Кремля подчеркивал, что Россия не является стороной конфликта на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, боевики в «ЛНР» намерены ужесточить наказание для украинских военных вплоть до смертной казни. «Причиной» для применения высшей меры сепаратисты называют якобы геноцид и незаконные методы ведения войны.

А также, Владимир Зеленский анонсировал первый общенациональный референдум по ситуации на Донбассе.