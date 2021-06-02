Верховная Рада поддержала за основу законопроект о налоговой системе «Дия.City» (№5376), который предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Законопроект поддержал 281 нардеп.

Для компаний-резидентов Дия City будет действовать следующая налоговая нагрузка:

налог на доход физических лиц 5%;

единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;

законопроект дает компаниям-резидентам возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал по ставке 9%;

военный сбор составит 1,5%.

Согласно проекту, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование будет уплачиваться в размере:

минимального страхового взноса — для работников резидентов «Дия.City»;

22% от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не больше максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом для гиг-специалистов резидента «Дия.City».

Как сообщалось ранее, физических лиц-предпринимателей четвертой группы ждет существенное повышение единого налога.

Украинцев, которые выращивают и продают овощи на участке размером более 0,5 га, хотят заставить платить налоги. Сейчас такие правила действуют только для тех, кто владеет участками площадью от 2 га.