В Украине льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте могут монетизировать, что позволит уровнять права украинцев, которые живут в больших городах и часто пользуются троллейбусами, метро и тех, кто живет в небольших населенных пунктах.

Об этом в интервью издания РБК-Украина заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, министерство разработало законопроект, который предусматривает, что местные власти своими решениями определяют формы предоставления льгот на проезд, в том числе в монетизированного виде: «Необходимо побудить местные власти внедрять средства учета фактически предоставленных льгот».

«Мы предложим механизмы, как монетизировать льготы на проезд, хотим дать общинам алгоритм, как это сделать. Есть 2,4 миллиона человек, которые имеют льготный проезд согласно законодательству. Мы за то, чтобы эти льготы оставались», — заявила она.

Она также добавила, что вопрос пока идет тяжело.

Как сообщалось ранее, правительство приняло ряд решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Поставщики газа в Украине, начиная с 1 апреля, смогут устанавливать любые цены на голубое топливо, без ограничения Кабмина.