В Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект №5122 о запрете продажи лекарств детям. В документе говорится, что при покупке лекарств в аптеке подросток должен будет предъявить паспорт (граждане Украины получают его в 14-летнем возрасте) в случае возникновения сомнений относительно его возраста.

Законопроект поддержали 306 народных депутатов.

Документ устанавливает штраф за продажу (в том числе через Интернет) и за доставку лекарственных средств малолетним лицам в размере 6,8 – 13,6 тыс. грн (повторно в течение года – 13,6 – 23,8 тыс. грн).

Напомним, в Каменском 12-летняя школьница получила тяжелое отравление, приняв несколько десятков таблеток спазмолитика. Школьницу обнаружили на остановке общественного транспорта.

А в Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали 16-летнюю девушку, которая приняла 30 таблеток.