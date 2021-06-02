1 июня в реанимационном отделении винницкой больницы скончался 41-летний боец ​​полка «Азов» Валерий Алмазов («Легионер»). Накануне он попал в аварию.

Подробности трагедии сообщает пресс-служба полка «Азов».

Вечером 30 мая в Виннице, куда Валерий приехал в отпуск, он попал в страшную аварию. Катаясь на мотоцикле «Honda», мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с бетонным ограждением. От удара вспыхнул бензобак мотоцикла. Водитель получил перелом ключицы, многочисленные рваные раны, ожоги 3-4 степени. Кроме того, открылось внутреннее кровотечение.

Врачи боролись за его жизнь, но спасти бойца не удалось.

В полк «Азов» Валерий Алмазов пришел в 2015 году, сначала служил в роте разведки, а в 2016 году присоединился к первой роте второго батальона подразделения. В ней он был пулеметчиком.

Позывной «Легионер» он получил за службу во Французском иностранном легионе. В мирное время Алмазов работал помощником юриста, получил образование по правоведению.

Во время службы «Легионер» выполнял боевые задачи в Красногоровке и Марьинке 2017 года. Во время последнего выхода подразделения в составе батальонной тактической группы на передовую Валерий 8 месяцев провел на Светлодарской дуге.

Как сообщалось ранее, Российская Федерация продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства. Россияне усиливают боевые возможности своих оккупационных сил на Донбассе.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Минск больше нельзя использовать как переговорную площадку по Донбассу. Он отмечал, что переговоры по Донбассу можно перенести из Минска в нейтральную страну — Швейцарию или Финляндию.