Всемирная организация здравоохранения заявила, что следит за 4 штаммами коронавируса, которые распространяются быстрее других. Среди них – новый штамм, который обнаружили во Вьетнаме.

Об этом на брифинге рассказала представитель ВОЗ Мария ван Керкхове.

При этом эксперты ВОЗ отмечают, что против новых вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции.

Отметим, сейчас специалисты особенно пристально следят за британским, бразильским и южноафриканским штаммами.

Британскому штамму более присущи такие симптомы: кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах. А вот потеря обоняния и вкусовой чувствительности менее выражена, чем у «китайского» варианта. При этом он способен распространяться гораздо быстрее.

Бразильский штамм распространен не только в Бразилии. Он уже встречается в Мексике, Колумбии, Бельгии и Швеции. Этот вариант имеет 17 мутаций, три из которых находятся в спайковом белке, который облегчает вирусу проникновение в клетки человеческого организма. Одной из ключевых является мутация E484K. Ученые предполагают, что эта мутация помогает вирусу ускользать от иммунного ответа, то есть даже те, кто переболел, заражаются повторно.

Южноафриканский штамм также имеет мутации, расположенные в спайковом белке.

Также ученые говорят об индийском штамме — у него есть сразу две мутации (E484Q и L452R), которые не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов. Это помогает вирусу избегать иммунного ответа.

Напомним, 1 июня китайская вакцина от COVID-19 была рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения.

Накануне Украина заняла второе место в Европе по смертности от COVID-19.